أسهم البنوك تهبط ببورصة البحرين بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% خاسرا عدد 1.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1405 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 12.31% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.04%، سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.82%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.96% مدفوعة بسهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.96%.