أبو الغيط ووزيرة خارجية النرويج يتناولان أخر تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء ك فى مقر الامانة العامة، أينه سواريدى وزيرة خارجية النرويج التى تزور القاهرة حاليًا حيث تناولا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العربي-النرويجي.

قال السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات الاوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الوزيرة النرويجية اهتمت بالتعرف على وجه الخصوص على وجهة نظر الأمين العام إزاء الوضع الحالى الذى تمر به القضية الفلسطينية وسبل استعادة فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لها على أساس حل الدولتين. وأوضح أن الامين العام أثنى فى هذا الاطار على التزام الحكومة النرويجية بدعم حل الدولتين والعملية السياسية التى تؤدى اليه والشعب الفلسطينى ورئاستها للجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين.

وأوضح المتحدث الرسمى أن أبو الغيط حرص على إطلاع الوزيرة النرويجية على المشهد بشكل متكامل وأهمية الثبات فى دعم أسس التسوية للقضية الفلسطينية فى مواجهة التصرفات الانفرادية للحكومة الإسرائيلية والضغوط التى تمارسها الإدارة الأمريكية. وهو ما يستلزم الاستمرار فى حشد المواقف الدولية المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ولحل الدولتين.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى نتائج القمة العربية الأوروبية الأولى التى عقدت فى شرم الشيخ يومى 24و25 فبراير الماضى، إذ اتفقت الوزيرة النرويجية مع الأمين العام على أن القمة اتسمت بالأهمية للجانبين العربى والأوروبى وأعطت دفعة استراتيجية فى التعاون العربى الأوروبى .

وأضاف عفيفى، أن الأمين العام والوزيرة النرويجية أكدا من ناحية أخرى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والنرويج فى مختلف المجالات، واتفقا على أن تشهد الفترة المقبلة التواصل بين الجانبين من أجل الاتفاق على الخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك.