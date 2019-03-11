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9 خدمات يقدمها مكتب البورصة بمقر هيئة الاستثمار أبرزها استخراج شهادات القيد

الإثنين، 11 مارس 2019 01:00 ص
9 خدمات يقدمها مكتب البورصة بمقر هيئة الاستثمار أبرزها استخراج شهادات القيد محمد فريد رئيس البورصة
كتب هانى الحوتى
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يقدم مكتب البورصة المصرية بمقر الهيئة العامة للاستثمار 9 خدمات متنوعة للمستثمرين، ويهدف تواجده بالهيئة، والتى تضم العديد من الجهات الأخرى التى يتعامل معها المستثمر، التيسير على المتعاملين ويضمن كفاءة وسرعة التواصل بين الجهات والذى يسفر عن إتاحة الخدمات إلى المستثمر فى وقت أقل وتيسير الإجراءات.

وأُنشئ المكتب بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الذى نص فى المادة 21 من القانون على إنشاء مركز لخدمات المستثمرين يضم الجهات المختصة، وذلك لتوفير الخدمات التى تقدمها الجهات المختلفة للمستثمرين من نفس المكان للتسهيل على المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وكانت بداية عمل مكتب البورصة المصرية بمركز خدمات المستثمرين فى 17 يناير عام 2018، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المركز رسميًا فى 21 فبراير لعام 2018.

وتضم باقة الخدمات التى يقدمها المكتب وهى:

خدمات البورصة
خدمات البورصة

 


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