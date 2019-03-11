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وكيل "أوقاف كفر الشيخ": "الأم سبيل للبركة والرحمة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الإثنين، 11 مارس 2019 09:18 م
وكيل "أوقاف كفر الشيخ": "الأم سبيل للبركة والرحمة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن الشيخ سعد إبراهيم الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ،عن بدء الاستعداد للاحتفال بالمولد "الرجبى" للعارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى، فى مدينة دسوق، والذي يبدأ يوم الجمعة التى تُوافق 22 مارس، ويستمر حتى الجمعة 29 مارس الجاري.

وقال الفقي، أن مديرية الأوقاف أعدت برنامجًا للموسم "الرجبي"، يشمل دروس يومية تُلقى بالمسجد، ويُحاضر فيها مجموعة من الدعاة المتميزين، وتتناول مناقب القطب الصوفى سيدى إبراهيم الدسوقى، وجهاده لنشر العلم الدينى، ومواقفه الصلبة، والعطف على الفقراء والمساكين.


وأكد الفقي، أنه قد تم دعم مسجد "الدسوقي" بكاميرات المراقبة من الداخل والخارج، وعمل الصيانة الكاملة لكافة مرافقه، وكذلك إضاءة واجهات المساجد بمدينة دسوق بأفرع لمبات الزينة ابتهاجًا بهذا الحدث السنوى، والذى يُعد الاحتفال الثانى بعد الاحتفال الذى يتم تنظيمه فى شهر أكتوبر من كل عام.

وقال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ ،إن خطبه الجمعه القادمه بعنوان "بر الأم سبيل البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة " ، مؤكداً الالتزام  الكامل بموضوع الخطبه وقتا،وعنوانا ، مشيراً إلى أننا أحوج ما نكون الي إبراز رعايه الإسلام للأم لما لها من منزله وهي من أعطت دون انتظار لمغنم . فقد حملت وارضعت وتحملت عناء التربيه وغياب الأب في كثير من الأحيان.

وقال الفقي تحيه إلى كل الأمهات علة مر الزمان والمكان ، والتحيه الي الأمهات المصريات فقد عرفن بالتضحيه والعطاء بلا حدود ، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المفتشين أداء الصلاه في المساجد الكبري والجامعه لمتابعه الالتزام بموضوع الخطبه .

 

 

 


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