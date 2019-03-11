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وزير الكهرباء يجتمع برؤساء 4 شركات توزيع للتأكيد على جودة الخدمة

الإثنين، 11 مارس 2019 01:17 م
وزير الكهرباء يجتمع برؤساء 4 شركات توزيع للتأكيد على جودة الخدمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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اجتمع صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع كل من شركة شمال القاهرة وجنوب القاهرة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بحضور رؤساء القطاعات التجارية وعدد من قيادات القطاع، للوقوف على مستجدات خطط التطوير بهذه الشركات.

وأكد شاكر، خلال الإجتماع على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة ، موكداً  على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة، كما شدد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أكد أهمية انتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بإلتزاماتها.

وطالب شاكر، رؤساء الشركات بضرورة الاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات ،وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، والاهتمام بخفض الفقد ووضع الآليات الخاصة بذلك.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض كل شركة من الشركات الأربع للموقف التنفيذى ومعدلات التنفيذ والمستهدف لتنفيذ كل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء والالتزام بالجداول الزمية المعدة لذلك، وكذلك المعوقات التى تحول ذلك لمحاولة تجنبها وحلها نهائياً لضمان سرعة وجودة التنفيذ.

 

وتبين من العروض التقديمية انه يتم تنفيذ الخطة طبقاً للجداول الزمنية المقررة ، كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد..

 

 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركات توزيع الكهرباء

محمد شاكر




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