وزير الخارجية بالبرلمان: مصر لا تتدخل فى شئون الآخرين ولا تتآمر على أحد

كتب محمد مجدى السيسى

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن سياسة مصر الخارجية قائمة بالأساس على التوازن، وبناء علاقات محترمة متبادلة مع شركائها التقليدين، وفتح علاقات مع دول أخرى تعود بالنفع بين البلدين، وتقوم العلاقات على التعريف بما يدور فيه مصر، وقدرتنا على تناول القضايا الإقليمية والدولية بشكل إيجابى.

وأضاف "شكرى" فى كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية المنعقد الآن برئاسة النائب كريم درويش، أنه ليس فى منهج مصر أن تتدخل فى شئون الآخرين، أو المؤامرة علي الآخرين أو أى شيء يحمل للجميع غير الخير، وأن الدولة المصرية واضحة تماماً في ذلك.

وطالب وزير الخارجية، أن يبتعد المجتمع الدولي عن اتخاذ المعايير المزودجة، والبعد عن التعامل مع الأمور بشكل يخدم المصالح الضيقة.