وزير الاتصالات: الدولة تدعم ريادة الأعمال من أجل إقامة اقتصاد قائم على المعرفة

كتبت: هبة السيد

التقى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 30 شابا من رواد الأعمال ومؤسسى الشركات الناشئة المتميزة العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وذلك ضمن فعاليات "يوم الشركات الناشئة- Startup Day " والذى نظمه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "تيك" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بمقر المركز بالقرية الذكية.

ويأتى هذا اللقاء للتواصل مع هذه الشركات وتكريمها نظراً لما حققته من نجاحات ملموسة سواء بالحصول على استثمارات أو تمويلات دولية لأفكارهم المبتكرة، أو احتضانهم داخل مسرعات أعمال عالمية مثل صندوق الاستثمار ومسرع النمو 500 Startups الكائن بوادى السليكون بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تم إدراج عدد من هذه الشركات ضمن قوائم أفضل الشركات الناشئة فى العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك فوز عدد منهم بالمراكز الأول فى مسابقات عالمية عن أفضل الابتكارات التكنولوجية والحلول الرقمية.



وزير الاتصالات يتلقى رواد الأعمال وزير الاتصالات يتلقى رواد الأعمال

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الدكتور عمرو طلعت، وشباب رواد الأعمال؛ حيث أكد الوزير دعم الدولة الكامل ومساندتها لريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر لما تمثله من أهمية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابداع، مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحفيز وتشجيع وبناء قدرات رواد الأعمال المبتكرين ودعم الشركات الناشئة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التى تستهدف تحويل أفكارهم الخلاقة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، وإيجاد المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة والتوسع فى أعمالها.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أهم الجهود التى تبذلها الوزارة وجهاتها التابعة لدعم ريادة الأعمال وخلق كوادر متميزة فى التخصصات التكنولوجية المختلفة بما يساهم فى زيادة صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التنافسية على الصعيدين الإقليمى والعالمي؛ مشيرا إلى أنه جارى إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى يتم تنفيذها خلال 3 إلى 5 سنوات وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.



وزير الاتصالات يتحدث لمسؤولى الشركات الناشئة

وأكد الوزير أن مشروعات التحول الرقمى تمثل فرص كبيرة للشركات الناشئة للتعاون مع الشركات الكبرى المسئولة عن تنفيذ هذه المشروعات من خلال إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة؛ مشيرا إلى أنه فى إطار التوجه إلى الأسواق الأفريقية، فإنه من المقرر أن تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"؛ ملتقى سيتم خلاله دعوة الحكومات والشركات الأفريقية، والشركات المصرية التى تعمل على ابتكار الحلول التكنولوجية، ومؤسسات التمويل.

وخلال اللقاء استعرض الشباب مشروعاتهم، وأهم التحديات التى يواجهونها، ورؤيتهم حول آليات نمو مشروعات ريادة الأعمال فى مصر؛ ودعا الدكتور عمرو طلعت الشباب إلى المشاركة الفعالة فى مجتمعات الابداع التكنولوجى المقرر انشاؤها فى الجامعات الحكومية لتكون منصة يتبادل من خلالها رواد الأعمال خبراتهم فى إطار تحقيق التكامل بين الشركات بما يساعد على نمو الأعمال، بالإضافة إلى التواصل من خلال منصة رقمية للتشبيك وخلق نقاط اتصال بين الشركات الناشئة.



وزير الاتصالات وشباب رواد الاعمال

كما وجه الوزير نحو تشكيل لجنة أعمال تضم ممثلين من الشباب رواد الأعمال، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال؛ لتقديم تقرير خلال أسبوع يضم حلول للمشكلات التى تم استعراضها خلال اللقاء، ووضع أفكار مقترحة للتغلب على المعوقات التى قد تعترض عدد من مشروعات ريادة الأعمال، وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد هذا اللقاء بشكل دورى لتحقيق التواصل الفعال والمباشر مع الشباب، ودعوة عدد من الجهات المعنية وذات الصلة.

هذا ويعد "يوم الشركات الناشئة" منصة رائدة لتحفيز الابتكار التكنولوجى وتشجيع ريادة الأعمال من خلال التواصل مع رواد الأعمال المتميزين والاستماع لقصص نجاحهم ومشاركة خبراتهم وكذلك الاحتفاء بهم وإلقاء الضوء على مشاريعهم الريادية الناجحة، والوصول بها إلى مرحلة التميز كشركات تكنولوجية ناشئة واعدة باعتراف المؤسسات العالمية والتقارير الدولية المتخصصة.

وحضر فعاليات "يوم الشركات الناشئة"؛ المهندسة هالة الجوهرى القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور حسام عثمان رئيس مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال ونائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز الابداع التكنولوجى وريادة الاعمال.



