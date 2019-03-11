وزير الأوقاف يشيد ببسالة وبطولات الجيش: سيحق الله الحق ويقطع دابر الإرهاب

كتب إسماعيل رفعت

نعى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء اليوم الاثنين شهداءنا الأبطال الذين قاموا بواجبهم الوطني في سيناء بشجاعة وبسالة وضحوا بأنفسهم وأرواحهم في سبيل وطنهم وأمانه وفي سبيلنا جميعا ، ويتوجه لأسر الشهداء ولقواتنا المسلحة الباسلة بخالص العزاء ، سائلاً الله (عز وجل) لشهدائنا الأبرار واسع الرحمة والمغفرة وأن يتقبلهم في الشهداء والصالحين ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

واشاد الوزير ببسالة وبطولات رجال القوات المسلحة الباسلة وفدائية أبطالها الذين تصدوا ببسالة وشجاعة ووطنية عالية لفلول العناصر التكفيرية الإرهابية الضالة، وسيحق الله الحق ويقطع دابر الإرهاب والإرهابيين على أيدى جنودنا البواسل.