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وزارة التجارة و"جيترو" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر واليابان

الإثنين، 11 مارس 2019 04:53 م
وزارة التجارة و"جيترو" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر واليابان توقيع اتفاقية بين وزير الصناعة المهندس عمرو نصار والجانب اليابانى
كتب إسلام سعيد
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وقعت وزارة التجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان وذلك على هامش فعاليات انعقاد المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني بالقاهرة، حيث وقع المذكرة عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الياباني هيرويوكي إيشيجي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".
 
وقال المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة ، إن هذا الاتفاق والذي يستمر لمدة عام يأتي في إطار حرص الجانبين على تعزيز أفق التعاون التجاري بين مصر واليابان وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، مشيراً إلى أن الاتفاق يستهدف في المقام الأول وضع إطار عملي لتنمية العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وتحديد الإجراءات اللازمة لهذا التعاون، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة وذلك من خلال الترويج للمنتجات المصرية بالسوق الياباني وكذا المنتجات اليابانية بالسوق المصري.
 
وأوضح نصار ، أن الجانبين سيعملان في إطار الاتفاق على تبادل المعلومات الخاصة بالفرص التجارية والقوانين واللوائح المتعلقة بالتجارة والمستجدات التجارية والكتيبات والدوريات الخاصة بالسياسات والتعليمات التجارية وجعل هذه البيانات في متناول مجتمعي الأعمال بالبلدين لتسهيل التبادل التجاري وتفعيل الأنشطة المشتركة، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات الخاصة بأنشطة تنمية التجارة وتحديد القطاعات ذات الفرص الواعدة، على أن توفر الوزارة لهيئة جيترو المعلومات التي تمثل أهمية كبيرة لدى المصدرين والمستوردين اليابانيين بما في ذلك سياسات التنمية الصناعية وبصفة خاصةً القطاعات المستهدفة والإحصائيات التجارية.
 
وأشار الوزير ، إلى أن الاتفاق يتضمن أيضاً تشجيع الطرفين لتنظيم بعثات رجال الأعمال بين البلدين بالإضافة إلى التعاون والتنسيق في إقامة الفعاليات المتعلقة بالتجارة في كلا البلدين، فضلاً عن تقديم المساعدة لكافة المصدرين والمستوردين من البلدين والمساهمة في إزالة كافة العوائق التي يواجهونها.
 
وأضاف نصار، أن جهاز التمثيل التجاري سيكون الذراع التنفيذي الذي سيمثل الوزارة في تنفيذ هذا الاتفاق مع الهيئة اليابانية، لافتاً إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم شخص واحد من كلا الجانبين يتولى الاتصال والتنسيق فيما يخص أنشطة الاتفاق وإعداد مذكرة عمل لتنفيذها في إطار خطة العمل الموضوعة والتي يمكنها من وقت لأخر تعديل بعض البنود أو تغييرها أو استحداث بنود جديدة في الاتفاق من شأنها تعزيز العلاقات التجارية بين مصر واليابان.
 
ومن جانبه قال هيرويوكي إيشيجي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" أن الهيئة ستقوم في إطار الاتفاق بتقديم الدعم الفني للوزارة من خلال إرسال وفود الخبراء وترتيب الزيارات اللازمة للوزارة للتعرف على الفرص التجارية في اليابان، مشيراً إلى أن الهيئة ستتولى أيضاً ترويج الخدمات اللازمة لتعزيز التبادل التجاري مع مصر وإفادة الوزارة بالمعلومات الخاصة بالقطاعات التي تستهدفها الشركات اليابانية.
 
 
 
 
 
 

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