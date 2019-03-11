هيئة الطاقة المتجددة توقع مع شركة انجليزية اتفاقية حق الإنتفاع لمحطة رياح بالسويس

كتبت رحمة رمضان

وقع الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع شركة ليكيلا باور الإنجليزية إتفاقية حق الإنتفاع لإنشاء مشروع محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) فى منطقة خليج السويس.

أوضح الدكتور الخياط أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ حوالى 325 مليون دولار، وسيتم الإغلاق المالى فى سبتمبر 2019، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في يونيو 2022.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع فى إنتاج طاقة تقدر بحوالى مليار ك.و.س سنوياً، فضلا عن تحقيق وفر فى الوقود بنحو 420 ألف طن بترول مكافئ، مما يسهم فى خفض معدل الانبعاثات بحوالى 1.1 مليون طن ثانى أكسيد الكربون، هذا بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء وبعد تنفيذ المشروع.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء على أرض مصر، بالإضافة إلى المساعدة فى تحفيز النمو الاقتصادى وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التغذية بالطاقة النظيفة.

ويأتي هذا المشروع فى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام تكنولوجيات الطاقات النظيفة ، وتأكيداً لجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطة القطاع الطموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وجدير بالذكر أنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد شهد توقيع إتفاقية شراء الطاقة بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة ليكيلا باور الانجليزية .

هذا ويأتى هذا المشروع نتاجاً لزيارة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بريطانيا فى 2015 حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن إجراء الدراسات الخاصة بالمشروع ، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيـات المشروع مع ممثلـى شركة ليكيلا باور ، هذا وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم (26) فى يناير 2019 على طلب شركة ليكيلا باور الإنجليزية التوقيع النهائي والسير في إجـراءات التعـاقد على اتفاقيات هذا المشروع .