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نقابة الأطباء تخصص 10 أيام لتلقى طلبات المتأخرين فى القيد من حديثى التخرج

الإثنين، 11 مارس 2019 01:00 ص
نقابة الأطباء تخصص 10 أيام لتلقى طلبات المتأخرين فى القيد من حديثى التخرج نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة للأطباء تخصيصها 10 أيام، بدءًا من اليوم الإثنين 11 مارس، حتى الأربعاء 20 مارس 2019، وذلك لتلقى طلبات قيد الأطباء حديثى التخرج، والمتأخرين عن التقدم بها.

ومن المقرر أن يتم تسليم الكارنيهات لحديثى التخرج بعد حلف اليمين، فى حفل الدفعة المقام بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، الجمعة 29 مارس الجارى، قبل بدء فعاليات الجمعية العمومية العادية للنقابة.

وللقيد بنقابة الأطباء، فأن ذلك يتطلب الحصول على طلب قيد بالجدول العام من النقابة، وشهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها، إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات، شهادة قضاء سنة امتياز (الأصلية) أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من وزارة الصحة، صحيفة الحالة الجنائية، صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر لغير المصريين، صورتين شخصيتين وسداد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها (370 جنيهًا) للمصرى أو ما يتعامل بالمثل و200 دولار للأجنبى.

 


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