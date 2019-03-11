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الإثنين، 11 مارس 2019 01:17 م
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نائب وزير الخارجية الكورى الشمالى يغادر بلاده إلى روسيا

الإثنين، 11 مارس 2019 12:50 م
نائب وزير الخارجية الكورى الشمالى يغادر بلاده إلى روسيا زعيم كوريا الشمالية
بيونج يانج (أ ش أ)
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غادر نائب وزير الخارجية الكورى الشمالى إيم تشون-إيل بلاده اليوم الاثنين، متجها إلى روسيا لإجراء محادثات على مستوى نائب وزير الخارجية بين البلدين.

ويعتزم إيم المشاركة فى فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للاتفاقية التى تم توقيعها بشأن التعاون الاقتصادى والثقافى بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

يُشار إلى أن كوريا الشمالية وروسيا أجريتا مؤخرا سلسلة من المحادثات لتعزيز التعاون فى مختلف القطاعات، إذ أجرى البلدان الأسبوع الماضى محادثات تجارية فى موسكو ووقعا مذكرة تفاهم حول التعاون فى قطاع السياحة.

 


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