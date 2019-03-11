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ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينتى بضائع عامة

الإثنين، 11 مارس 2019 11:09 ص
ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينتى بضائع عامة ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الإثنين السفينة SUDE-S التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها ٩٣متر والغاطس 5 متر، وذلك لشحن ٣٣٠٠ طن صودا كاوية من الميناء وسوف تغادر السفينة الميناء عقب انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا. 

كما استقبل الميناء السفينة شروق 1 التى ترفع علم مصر، ويبلغ طولها ٣٥ متر والغاطس ٤ متر والعرض ٨ متر، وذلك لشحن ٣٠٠ طن بصل من الميناء وسوف تغادر السفينة الميناء عقب انتهاء عمليات الشحن متجهة لبنان. 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينتين من والى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة .

 

 


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