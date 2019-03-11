"مياه الإسكندرية" تجرى التصفيات النهائية فى بطولة مهارات السلامة المهنية

الإسكندرية - جاكلين منير

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، التصفيات النهائية لمسابقة بطولة الجمهورية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى لتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات، والتى تقام للعام السادس على التوالى ، ويشارك بها ١٧ شركة من شركات المياه والصرف الصحى من جميع أنحاء الجمهورية، وتنظم التصفيات النهائية للعام الثالث على التوالى بمحطة مياه الشرب المنشية ٢، وتصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية للمرة الثانية للمرحلة النهائية بالمسابقة .

جاء ذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالإسكندرية ، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، والدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ، واللواء على هريدى رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء. ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة والمشاركة فى المسابقة .

وفِى كلمته أشاد المحافظ بإقامة هذه المسابقة التى تدل على اهتمام الشركة بضرورة التدريب المستمر للعاملين بالشركات لمواكبة جميع التطورات الحديثة التى تتم، وخاصة التدريب فى مجال الطوارئ ومواجهة الأزمات الطارئة ، لافتا إلى أن مفهوم السلامة المهنية هو مرآة العمل الآمن بدءا من أصغر عامل حتى أعلى كادر فى المؤسسة ، والتى بدورها تنعكس على المجتمع والبيئة المحيطة بها .

وأوضح قنصوة أن تلك المسابقة تهدف إلى خلق روح التنافس بين الشركات وهو مثال يجب أن يحتذى به ويكون دراسة حالة يتم تطبيقه على كافة الشركات والمؤسسات التى تعمل فى مختلف المجالات ، وأن الإهتمام بتعظيم ودعم مفهوم السلامة والصحة المهنية يؤكد على وجود قيادة متطورة تعى دورها ، متوجها بالشكر لكافة قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة هذه المسابقة التى تتم فى الإطار المهنى لتدريب العاملين على أكثر من نموذج محاكاة فى حالة الطوارئ ، والاستفادة من كافة التجارب فى مواجهة التحديات ، وتطبيق مفهوم الصيانة الوقائية .

من جانبه أشار المهندس ممدوح رسلان إلى أن المسابقة التى تنظمها الشركة القابضة للعام السادس على التوالى " ويشارك كل عام فريق جديد من كل محافظة" ، تهدف إلى رفع مستوى أداء العاملين فى التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة، واتباع إجراءات السلامة فى الأماكن المغلقة ذات الخطورة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أى خلل قد يصيب منظومة الكلور فى أقل وقت ممكن؛ لتجنب كافة المخاطر التى تصيب العاملين أو المحيطين على حد سواء.

على الصعيد ذاته قال المهندس أحمد جابر ، أنه على مدار ٣ سنوات متتالية يتم تنظيم هذا الحدث بمحطة المنشية ٢ ، مضيفا أننا نضع بعين الاعتبار تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية فى كل ما يتعلق بأعمال المحطات والشبكات وعنابر الكلور من أجل توفير مجال الحماية للعاملين بالمحطة والمواطنين والمناطق المجاورة .

يذكر أن مسابقة تنمية مهارات السلامة تقام على ثلاث مراحل، وتخضع الشركات لاختبارات نظرية وعملية لتصفية واختيار الشركات التى تجتاز كافة الاختبارات للوصول للمرحلة النهائية ، وتشمل التصفيات النهائية اختبارًا نظريا لقياس مدى الخبرات والمعلومات الفنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لكل فريق من الشركات المشاركة، واختبار محاكاة لتجربة تسرب الكلور وطرق التعامل معها، وكيفية تأمين العامل بالأماكن المغلقة.