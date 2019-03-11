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موقع إيطالى: مصر ثانى أكبر مصدر للحمضيات فى العالم

الإثنين، 11 مارس 2019 08:56 ص
موقع إيطالى: مصر ثانى أكبر مصدر للحمضيات فى العالم محاصيل زراعية - ارشيفية
كتبت - فاطمة شوقى
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قال موقع "فريش بلازا" الإيطالى، إن مصر تعد ثانى أكبر مصدر للحمضيات فى العالم، مشيرا إلى أنه منذ بداية الموسم الجديد لصادرات الفواكه والخضروات، قامت مصر بتصدير 514 ألف طن من الحمضيات إلى جميع البلدان.

ونقل الموقع قول أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى فى وزارة الزراعة المصرية، إنه "فى جميع الشحنات الخارجية من الفواكه والخضروات، تم تطبيق إجراءات صارمة لضمان زيادة التدفقات التجارية من المنتجات الزراعية إلى جميع الأسواق الدولية، وفقا للمعايير المطلوبة.

وأشار العطار إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أسهمت فى ارتفاع سوق صادرات الموالح مثل اسباب تجارية وارتفاع إنتاجية وجودة المنتج من الفلاحين، موضحا أنه لم يجرى حساب الكمية المصدرة العام الجارى، نتيجة عدم انتهاء الموسم الحالى والذى من المقرر أن ينتهى  فى شهر يوليو.

وفى شهر ديسمبر من العام الماضى، كانت الحمضيات والبطاطا من أكثر المنتجات المصرية المصدرة ، حيث بلغ إنتاجها أكثر من 1.7 مليون طن من الحمضيات منذ بداية العام، وأصدرت البلاد منذ عام 2018 أيضا 800 ألف طن من البطاطا.

 

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