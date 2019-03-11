موجز 1..للمرة الأولى منذ 10سنوات..تحقيق فائض21 مليار جنيه من الناتج المحلى

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، ما كشفته الحكومة في تقريرها النصف سنوى الذى أرسلته للبرلمان إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالى بقيمة 21 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وخفض معدل البطالة خلال الربع الثانى 18/2019، ليسجل (8,9%) مقارنة بمعدل بلغ 11,3% خلال ذات الفترة فى العام الماضى 17/2018، وكذلك القضاء على 46 تكفيريا شديدى الخطورة وسط وشمال سيناء



وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم :

كشفت الحكومة في تقريرها النصف سنوى الذى أرسلته للبرلمان إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالى بقيمة 21 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، فى إطار جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة، مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.





إعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، اليوم، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسى ‏الحالى 2018/2019.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم ‏والتكنولوجيا (ٍSTEM‏) للدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019 اعتباراً ‏من يوم السبت الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الاربعاء الموافق ‏‏3/7/2019.‏



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كشفت الحكومة في تقريرها النصف سنوى الذى أرسلته للبرلمان، عن أعمالها خلال الـ6 أشهر الماضية، إنه بـهدف حماية الأمن القومى، وسياسة مصر الخارجية، فقد أوضح التقرير، أن الأشهر الستة الماضية، شهدت استمرار العملية الشاملة سيناء 2018 مع تركيز الحكومة على أولوية تنمية سيناء وتعزيز البنية التحتية وخلق مجتمعات عمرانية حديثة بها، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.





كشفت الحكومة في تقريرها النصف سنوى الذى أرسلته للبرلمان أن الإصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى ساهمت فى خفض معدل البطالة خلال الربع الثانى 18/2019، ليسجل (8,9%) مقارنة بمعدل بلغ 11,3% خلال ذات الفترة فى العام الماضى 17/2018، ومن المتوقع انخفاض معدل البطالة ليصل إلى (9,7%) عام 18/2019 فى ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقيام الدولة بتحفيز النمو الاقتصادى من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.





فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الآتية :





- قيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالى الشرقى باستهداف وتدمير عدد (15) وكراً للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمعاً للعناصر الإرهابية، وتدمير عدد (4) عربة تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها، وعلى الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير (17) عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود ، كما تم استهداف 10عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربى .

كشفت الحكومة في تقريرها النصف سنوى الذي أرسلته للبرلمان عن مجمل الأعمال خلال الـ6 أشهر الماضية، أنه في إطار برنامج تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتحسين مخرجات التعليم، فقد تم تدريب 45.8 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، وبدأ تطبيق نظام التعليم الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حيث تم استلام 400 ألف جهاز تابلت بدأ توزيعها على الطلبة بالصف الأول الثانوي، في جميع محافظات الجمهورية





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية لشهداء الوطن ،وكتب الرئيس علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"تحيةً منّا لكل شهيدٍ ضحى بروْحه، فأحيا الوطن. وظلّ حياً فى قلوب جميع المصريين".





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





وكانت أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الاثنين، إيقاف أسطول طائرات بوينج من طراز (737 ماكس) عن الطيران، وذلك فى أعقاب الحادث تحطم الطائرة الاثيوبية، الذى وقع أمس وأودى بحياة كل من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصا.





أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 480 وحدة سكنية للحجز بـ"الإسكان المتميز" بمدينة دمياط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 104 و109 م2 (العمارات بارتفاع أرضى + 5 أدوار متكررة)، وسيتم تسليم الوحدات خلال 12 شهراً.





أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 3 من المختصين بمستشفى بنها الجامعى لمجلس التأديب بجامعة بنها ،وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وهم كلٍ من مديرة الإدارة الهندسية بمستشفى بنها الجامعى سابقاً، مهندسة إلكترونيات بمستشفى بنها الجامعي، فنى صيانة بمستشفى بنها الجامعي.