مميش: عبور 45 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.8 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين، عبور 45 سفينة، بحمولة 2.8 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة 1.1 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "cma cGm encoine be saint exybery" التى ترفع علم فرنسا، بحمولة 227 ألف طن، قادمة من فرنسا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.7 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول "ctowesen"التى ترفع علم بنما، بحمولة 261 ألف طن.