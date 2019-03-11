مقررة الأمم المتحدة بشأن ميانمار قلقة من ترحيل بنجلادش للروهينجا

رويترز

عبرت محققة فى أوضاع حقوق الإنسان فى ميانمار تابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ اليوم الاثنين من خطة بنجلادش لترحيل 23 ألفا من لاجئى الروهينجا إلى بهاشان تشار فى أبريل قائلة إن الجزيرة قد لا تكون صالحة للسكنى مما قد يخلق "أزمة جديدة".

وقالت يانجى لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ميانمار أمام مجلس حقوق الإنسان إن تقارير وردت عن فرار نحو عشرة آلاف مدنى من ديارهم فى ولاية راخين بميانمار منذ نوفمبر جراء العنف ونقص المساعدات الإنسانية.

ودعت لي مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة إلى إحالة مزاعم ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا وغيرهم من الجماعات العرقية فى ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن سفير ميانمار كياو مو تون رفض ذلك على الفور قائلا إن المحكمة التى تتخذ من لاهاى مقرا "ليس لها ولاية قضائية على ميانمار".