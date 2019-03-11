video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقررة الأمم المتحدة بشأن ميانمار قلقة من ترحيل بنجلادش للروهينجا

الإثنين، 11 مارس 2019 01:03 م
مقررة الأمم المتحدة بشأن ميانمار قلقة من ترحيل بنجلادش للروهينجا لاجئو الروهينجا
رويترز
إضافة تعليق

عبرت محققة فى أوضاع حقوق الإنسان فى ميانمار تابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ اليوم الاثنين من خطة بنجلادش لترحيل 23 ألفا من لاجئى الروهينجا إلى بهاشان تشار فى أبريل قائلة إن الجزيرة قد لا تكون صالحة للسكنى مما قد يخلق "أزمة جديدة".

وقالت يانجى لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ميانمار أمام مجلس حقوق الإنسان إن تقارير وردت عن فرار نحو عشرة آلاف مدنى من ديارهم فى ولاية راخين بميانمار منذ نوفمبر جراء العنف ونقص المساعدات الإنسانية.

ودعت لي مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة إلى إحالة مزاعم ارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا وغيرهم من الجماعات العرقية فى ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن سفير ميانمار كياو مو تون رفض ذلك على الفور قائلا إن المحكمة التى تتخذ من لاهاى مقرا "ليس لها ولاية قضائية على ميانمار".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة ميانمار تعلن مقتل 9 من أفرادها فى هجوم مسلح بولاية راخين

شاهد.. ميانمار تفتتح "متحف الفيلة" بعد تحطيم كمية كبيرة من العاج

ميانمار

الروهينجا

لاجئو الروهينجا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
براءة الفنان أحمد عبد الله محمود من الاعتداء بالضرب على زوجته سارة نخلة

براءة الفنان أحمد عبد الله محمود من الاعتداء بالضرب على زوجته سارة نخلة

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة