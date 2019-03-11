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الإثنين، 11 مارس 2019 05:39 م
خالد صلاح
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مقتل 13 من الحوثيين في مواجهات مع قوات الجيش اليمنى غربى الجوف

الإثنين، 11 مارس 2019 05:03 م
مقتل 13 من الحوثيين في مواجهات مع قوات الجيش اليمنى غربى الجوف قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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قُتل ثلاثة عشر عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية ، اليوم الإثنين في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية "المتون " غربي محافظة الجوف - وسط اليمن.

وصرح رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة ، العميد ركن طه شمسان المعمري - وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" بأن مواجهات اندلعت بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي عقب محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مجمع "المتون" بمحافظة الجوف، مشيرا إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مقتل ثلاثة عشر من عناصرها وإصابة آخرين بجراح .


وفي سياق متصل ، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، طقما تابعا لميليشيا الحوثي، شمالي المديرية ، ما أسفر عن تدميره ومقتل وإصابة من كان على متنه.

 

 


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