مقتل صاحب شونة لمواد البناء على يد جاره بسبب خلافات بينهم بالسنبلاوين

الدقهلية شريف الديب

لقى صاحب شونة رمل وزلط بقرية نوب طريف، التابعة لمركز السنبلاوين، مصرعه على يد أحد جيرانه بسبب خلافات بينهم.

وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بوصول "طه م أ" 55 سنة، صاحب شونة لمواد البناء، جثة هامدة لمستشفى السنبلاوين العام.

وعلى الفور توجه المقدم أحمد النجار رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود خلافات جيرة قديمة بين أسرة المجني عليه والجاني، حتى تمكنت أسرة المجني عليه من الحصول على أحكام قضائية ضد الطرف الآخر، وهو ما أدي إلى محاولة الانتقام منهم، وأثناء قيادة المجني عليه لودر هجم عليه "ط ا" وقام بضربة بآلة حادة فى الرأس، أودت بحياته فى الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة أمرت الطب الشرعي بتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وسرعة ضبط الجاني.