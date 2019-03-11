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مصر تشارك بأكثر من 100 بحث قابل للتطبيق بالمؤتمر الدولى الثانى لعلوم الهندسة

الإثنين، 11 مارس 2019 12:22 م
مصر تشارك بأكثر من 100 بحث قابل للتطبيق بالمؤتمر الدولى الثانى لعلوم الهندسة الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات
كتب سيد الخلفاوى
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أكد الدكتور عماد عويس، رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة، الذى ينظمه المركز الآن بأحد فنادق القاهرة، يهدف إلى دعم التعاون بين مصر والدول، وتبادل الخبرات والفكر، والعلوم والمعرفة، وحل مشاكل الصناعة فى مصر والدول المشاركة.
 
 
وأضاف رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيناقش أوراق متنوعة، حيث سيتم مناقشة أكثر من 250 بحث علم، مقدمه من 30 دولة تقريبا، وأكثر من 50 أجنبيا، ومصر تشارك بأكثر من 100 ورقة بحث.
 
وأشار عويس إلى أن المؤتمر يتناول المواد الساخنة المتعلقة بالعلوم والهندسة، وكذلك موضوعات الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن البحوث التى تقدم قابلة للتطبيق ويتم مناقشتها لتكملتها ودعم تطبيقها بالتعاون مع المؤسسات البحثية فى مصر.
 
ويناقش المؤتمر فى 21 جلسة فنية 250 بحثا علميا تغطى جميع جوانب علوم المواد وتطبيقاتها وبصفه خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة ومواد تخزين الطاقة ومعالجة المياه والبيئة والنانوتكنولوجي واستخداماتها في مختلف مناحي الحياة وتكنولوجيا السباكة والاختبارات الميكانيكية وتكنولوجيا اللحام والمواد الإلكترونية والمغناطيسية والضوئية والاستفادة من الثروات المعدنية في مصر وأفريقيا وعمليات معالجة السطوح والحماية من التآكل وتكنولوجيات صناعة الحديد والصلب والسبائك غير الحديدية والمواد المتراكبة وتكنولوجيا المساحيق والمواد السيراميكية والحرارية والزجاج واستخدام الأنظمة المحاسبية في العمليات الميتالورجية والمواد الطبية والعمليات الحيوية.
 
 

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