ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن قائد اللواء( 126 مهام إقتحامات) ، قوله إن أبطال الجيش نصبوا كمينا لعناصر من المليشيا حاولوا التسلل، باتجاه موقع "البتيرا" الذي حرره الجيش قبل أيام ، ما أسفر عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا واصابة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار ولحقتهم قوات الجيش، وتمكنت من السيطرة على عدد من التباب المجاورة.