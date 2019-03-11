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مصرع عامل صدمته ماكينة بمصنع تدوير قمامة فى البحيرة

الإثنين، 11 مارس 2019 11:53 ص
مصرع عامل صدمته ماكينة بمصنع تدوير قمامة فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى عامل مصرعه، إثر اصطدامة بماكينة بمصنع تدوير القمامة بكوم حمادة بالبحيرة أثناء صيانته لها.
 
 
وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
 
بالفحص والمعاينة، تبين وجود جثة "ر م ال" 38 سنة، عامل بمصنع تدوير القمامة تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، ومقيم قرية الحدين دائرة المركز، وبها إصابات بتر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم .
 
 
وبتوقيع الكشف الطبى عليه، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود الإصابات المُشار إليها، وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهه جنائية .
 
 
بسؤال شقيق المتوفى، قرر أنه أثناء قيام شقيقه المذكور بعمل صيانة لإحدى ماكينات تدوير القمامة داخل المصنع، جذب سير الماكينة ملابسه، مما أدى لإصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

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