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محافظ الغربية: فحص 830053 مواطنا فى 10 أيام بمبادرة 100 مليون صحة

الإثنين، 11 مارس 2019 10:29 م
محافظ الغربية: فحص 830053 مواطنا فى 10 أيام بمبادرة 100 مليون صحة محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص 830053 مواطنا مع نهاية اليوم العاشر من مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة،بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 136 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية وتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة، داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

 


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