محافظ الشرقية يشهد قرعة اختيار 30 فائزًا بالعمرة من العاملين بالجهاز الإدارى

الشرقية – إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مراسم إجراء القرعة العلنية لإختيار الفائزين من العاملين بالجهاز الإدارى برحلات عمرة مجانية ومخفضة، بحضور اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطى المستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، والعميد عادل شرشر مدير عام الموارد البشرية وحسنى الحجرى مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمتقدمين وذلك بقاعة قصر ثقافة مدينة الزقازيق.

وأجريت القرعة العلنية بمنتهى الحيادية والشفافية والنزاهة على مرأى ومسمع من جميع الحضور والبالغ عددهم 684 متقدم لإختيار 30 منهم لأداء فريضة العمرة لهذا العام، ومقسمه إلى 20 عمرة مجانية موزعة كالآتى " 5 عمال وسائقين – 10 موظفين – 5 من رؤساء المراكز والمدن و الاحياء والوحدات المحلية و القروية ومديرى الإدارات"، فضلاً عن 10 عمرات أخرى بتخفيض 50% وذلك تقديراً للجهد الذى يبذله العاملون بدواوين المحافظة وتحفيزاً لهم لبذل المزيد من الجهد فى عملهم.

وهنأ المحافظ الفائزين مقدراً ومثمناً مجهودات جميع العاملين فى الدواوين الحكومية التابعة لمحافظه الشرقية، قائلاً إنه لن يتوانى لحظه فى تقديم أوجه الدعم المادى والمعنوى والتقدير لهم من اجل النهوض والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة الشرقية، متمنياً للفائزين عمره مقبولة وعوداً حميداً لأرض الوطن.