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محافظ الدقهلية فى جولة مسائية: نسعى لتخفيف حدة أزمة المرور بالحلول العلمية

الإثنين، 11 مارس 2019 12:30 ص
محافظ الدقهلية فى جولة مسائية: نسعى لتخفيف حدة أزمة المرور بالحلول العلمية المحافظ خلال جولته
الدقهلية شريف الديب
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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، منذ قليل، بجولة فى مدينة المنصورة تفقد خلالها مراسى الأتوبيس النهرى بجزيرة الورد وأبدى عددا من الملاحظات على التشطيبات النهائية للمرسى، وفى مقدمتها نظام مكافحة الحريق الخاص بالمرسى.

 

وقال شاروبيم إننا أوشكنا على الانتهاء من المراسى الأربعة على نيل المنصورة وبدأنا فى إقامة مرسيان على نيل مدينة طلخا ليصل عدد المراسى إلى ستة فى المرحلة الأولى من الأتوبيس النهرى الذى يعد الأول خارج القاهرة والثانى فى مصر كلها.

 

وواصل المحافظ جولته فى ميدان المحطة وتفقد خلالها الحركة المرورية فى الميدان واستمع إلى شرح عن تصورات المسئولين فى المرور عن تخفيف حدة الازدحام المرورى بشارع المحطة والشوارع المؤدية إليه.

 

وقال شاروبيم أن ازمة المرور فى المنصورة تشكل اولوية لدينا ووضعنا حلولا علمية للحد منها وهذا ما سيلمسه أبناء مدينة المنصورة خلال الفترة القليلة القادمة، وأضاف أن التحويلات المرورية التى تم تنفيذها مؤخراً أسهمت فى التخفيف من حدة الأزمة ونالت رضاء عدد كبير من المواطنين.

 
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