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الإثنين، 11 مارس 2019 03:40 م
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مجلس الأعمال اليابانى: سياسات رئيس مصر الاقتصادية تحوذ تقدير الداخل والخارج

الإثنين، 11 مارس 2019 03:10 م
مجلس الأعمال اليابانى: سياسات رئيس مصر الاقتصادية تحوذ تقدير الداخل والخارج ساتوشى أوزاوا رئيس الجانب اليابانى بمجلس الأعمال المصري اليابانى
كتب إسلام سعيد تصوير كريم عبد العزيز
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قال ساتوشى أوزاوا، رئيس الجانب اليابانى، بمجلس الأعمال المصرى اليابانى، المستشار التنفيذى الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، إن سياسات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، تحوذ على تقديرات داخلية وخارجية من خلال تمكن مصر بخفض دعم الوقود والسلع، وكذلك استقرار سعر الصرف، وتوفير عملات أجنبية والحفاظ على الاستقرار الأمنى، وهو ما تطلبه الشركات المستثمرة.
 
وأضاف خلال مجلس الأعمال المشترك، بحضور وزراء الكهرباء والاستثمار والآثار والصناعة، أن تقديرات صندوق النقد للاقتصاد المصرى موضع اهتمام، خاصة بعد إعلان الصندوق توقعه ارتفاع النمو فى مصر، وتراجع معدلات التضخم والدين العام.
 
وأشار ساتوشى أوزاوا، إلى أن بلاده تدعم مصر من خلال توسعها فى تقديم منح لا ترد، وكذلك استقبال متدربين من مصر، وإرسال مندوبين لنا، وكلها وسائل مقدمة من اليابان لدعم القاهرة باعتبارها دولة كبرى، وتعد مفتاح استقرار منطقة الشرق الأوسط.
 
وقال المستشار التنفيذى الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، إن موقع مصر الجغرافى يؤهلها أن تكون نقطة انطلاق ومركز صناعى فى أفريقيا، مشيرا إلى أن عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر 50 ولكن هذا العدد بالنسبة لإمكانيات الاقتصاد المصرى يمكن زيادته .
 
وأعلن استعداد مجلس الأعمال المصرى اليابانى لتقديم كافة الدعم والمعلومات كمساهمة منه لتوسع الاستثمارات اليابانية في مصر.

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