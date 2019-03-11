للمرة الأولى منذ سنوات.. حزب إسرائيلى يتفوق على الليكود فى استطلاعات الرأى

كتب- هاشم الفخرانى

فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، تفوق حزب "كحول لفن" بزعامة الجنرال الاسرائيلى بانى جنتس على حزب الليكود الذى يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى أخر استطلاع رأى أجرى هذا الأسبوع .

وذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية اليسارية أنه بحسب نتائج الاستطلاع فإن حزب "كحول لفن" بزعامة جنتس سيفوز بـ36 مقعداً فى حين يحصل حزب الليكود على 30 مقعدا، بما يعنى أن "جنتس" سيشكل الحكومة الجديدة .

ونقلت الصحيفة عن محللين إسرائيليين قولهم إن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسهم "جنتس" عند الإسرائيليين بعد المؤتمر الذى عقده الأسبوع الماضى ، وأكد فيه على أنه فى حال انتخابه سيقوم بعدة تغيرات من بينها تغيير الحكم القائم في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو، ورأب الصدع الذي نشأ بين مكونات المجتمع الإسرائيلي في حقبة نتنياهو.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الاسرائيلية ستجرى فى 9 إبريل المقبل فى منافسة شرسة بين اليمين بزعامة الليكود واليسار بزعامة بانى جنتس الذى يضمه حزبه عدد من جنرالات إسرائيل فى مقدمتهم جابى اشكنازى .