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الإثنين، 11 مارس 2019 01:40 م
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كسر بخط مياه يغرق رصيف كورنيش النيل بأسوان.. صور

الإثنين، 11 مارس 2019 12:04 م
كسر بخط مياه يغرق رصيف كورنيش النيل بأسوان.. صور جانب من كسر الماسورة
أسوان - عبد الله صلاح
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شهدت منطقة كورنيش النيل بمدينة أسوان، اليوم الاثنين، كسر لخط رئيسى لمياه الشرب فى المنطقة أمام مبنى مديرية أمن أسوان.
 
 
وأدى كسر المياه، إلى تدفق المياه بشكل كلي، تسبب فى ارتفاعها عن منسوب الأرض وصولا إلى فوق الرصيف، وتعطل الحركة المرورية بطريق كورنيش النيل، بسبب ارتفاع منسوب المياه عن الأرض.
 
 
ومن جانبها، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، بفرق صيانة لإصلاح الكسر المفاجئ، وعودة مياه الشرب للمنطقة بعد انقطاعها بسبب الكسر وأعمال الصيانة.
 
تعطل الحركة المرورية
تعطل الحركة المرورية

عرق طريق الكورنيش
عرق طريق الكورنيش

المياه تغمر الرصيف
المياه تغمر الرصيف

 


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