قطع المياه عن مدينة رشيد غدًا لمدة 10 ساعات بسبب أعمال الصيانة

كتب أحمد حسن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة عن قطع المياه عن مدينة رشيد وضعفها عن ريف رشيد وادكو وذلك لمدة 10 ساعات اعتبار من الساعة الثامنة صباح غدا الثلاثاء وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم، وذلك لعمل صيانة سنوية للخزان الأرضى والغسيل والتطهير بمحطة إنتاج مياه الجدية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.