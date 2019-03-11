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فيديو.. نجل الشهيد بعد تكريمه من الرئيس: هاجيب حق بابا

الإثنين، 11 مارس 2019 02:39 م
فيديو.. نجل الشهيد بعد تكريمه من الرئيس: هاجيب حق بابا شهاب نجل الشهيد عقيد أركان حرب أحمد عبد الخالق
كتبت : دينا الحسيني
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السجل الأسود لجماعة العنف الدموي التي لا تتوقف عن ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية مليء بالجرائم، ما يؤكد أن هذه الجماعة اتخذت العنف والدماء وسيلة لتحقيق أهدافها، ولو على حساب أوطانهم ، وفقدان أطفال أبرياء لا ذنب لهم عائلهم الوحيد .

ورغم ذلك فهؤلاء الأطفال ولدوا رجالاً ليثبتوا أنهم سيواصلون مسيرة آبائهم فى الحرب ضد الإرهاب، والدفاع عن أوطانهم، وأصبحت عقيدة داخل أبناء الشهداء، الذين ترعب كلماتهم، ورسائلهم، رغم بساطتها، الجماعة الإرهابية .



"دوت مصر"  التقت نجل بطل من أبطال القوات المسلحة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد عبد الخالق الجعفرى الذي كرم الرئيس السيسي أسرته أمس في يوم الشهيد، حيث قال شهاب البالغ من العمر خمس سنوات إنه كان سعيدا برؤية الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد .

وروى نجل الشهيد الحديث الذى دار بينه وبين الرئيس السيسي قائلا: " كان بيضحك معايا، وقاللي بحبك قوى، وأنا كمان قولتله بحبه، وطلبت أتصور معاه" .

وعن سبب ارتداء شهاب نجل الشهيد زى القوات المسلحة برتبة والده أوضح قائلا: "عاوز لما أكبر أبقى ظابط زى بابا عشان أجيب حقه من الإرهابيين".

 

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أحمد عبد الخالق

الشهيد

شهاب نجل الشهيد




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