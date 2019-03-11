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الإثنين، 11 مارس 2019 09:45 م
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فيديو ..مديرية أمن الإسكندرية تهدى تروسيكل لعامل جمع قمامة للإنفاق على أسرته

الإثنين، 11 مارس 2019 08:48 م
فيديو ..مديرية أمن الإسكندرية تهدى تروسيكل لعامل جمع قمامة للإنفاق على أسرته إهداء مواطن تروسكل
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أهدت مديرية أمن الإسكندرية المواطن حاتم محمد "عامل" يقيم بدائرة قسم أول المنتزة (تروسيكل) لمساعدته فى مواجهة أعباء المعيشة ، وذلك عقب رصد طلبه المساعدة للإنفاق على أسرته،حيث تم تسليمه التروسيكل وإنهاء إجراءات التراخيص له، الأمر الذى لاقى إستحسان المواطن.

وأعرب المواطن عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية لحرصها على التواصل معه ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى لمطلبه.  

 

جاء ذلك إستمراراً لتفعيل الدور الإجتماعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والمبادرات الإنسانية ، بهدف تكريس الدور الإجتماعى للشرطة، وإيماناً بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة والتركيز على الفئات الأكثر إحتياجاً.

 


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