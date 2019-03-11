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الإثنين، 11 مارس 2019 08:01 م
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فيديو.. تعرف على استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان الكريم

الإثنين، 11 مارس 2019 07:44 م
فيديو.. تعرف على استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان الكريم على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
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كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن الاستعداد لشهر رمضان يبدأ بالتأكيد على الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية، مؤكدا أن مخزون الأرز يكفى إلى ما بعد يونيو وسيتم طرح مناقصة أخرى بعد يونيو.

وأضاف المصيلحى، أن استعدادات الوزارة لشهر رمضان تتضمن أيضا تعديل مواعيد العمل للمخابز والبقالين حتى 11 مساءً وهو أمر روتينى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة والإشراف بدرجة أكبر على الأسواق والتجار، وتشكيل مجموعات عمل لتشديد الرقابة.

 

وأوضح وزير التموين، أن جهاز حماية المستهلك بدأ يكون له فروع أكثر بالمحافظات، معلنا البدء فى تنفيذ خطة موضوعة بحكمة بعد الانتهاء من لائحة قانون حماية المستهلك الجديد والموافقة عليها من رئيس مجلس الوزراء.

 

وأعلن المصيلحى أيضا عن حملات مشتركة بين الرقابة التجارية بوزارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وأنه يتم تقسيم المحافظة إلى مجموعات عمل، قائلا "وشهر رمضان بيبقى أجمل الشهور وتقل فيه الأمور الغريبة التى تحدث فى باقى الأيام".

 

كما أشار وزير التموين، إلى أن استعدادات الوزارة لشهر رمضان تتضمن توفير وزيادة المعروض من السلع خاصة البروتينات، مؤكدا أنه سيتم زيادة المعروض من الأسماك بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع قناة السويس لتوفير الأسماك، والحصول على منتجات غليون ومزارع جهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى عقد اتفاقات مع التجار خاصة تجار الجملة لتنظيم معارض "أهلا رمضان" قبل بدء شهر رمضان بأسبوع، وتدشين مبادرة أخرى بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية لزيادة شوادر الحوم والأسماك خاصة خلال شهر رمضان بالمشاركة مع المحافظين.


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