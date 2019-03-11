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فيديوهات لمكالمة مرسى مع الجزيرة عقب هروبه من وادى النطرون بأحراز "اقتحام الحدود"

الإثنين، 11 مارس 2019 03:37 م
فيديوهات لمكالمة مرسى مع الجزيرة عقب هروبه من وادى النطرون بأحراز "اقتحام الحدود" المستشار محمد شيرين فهمى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، فض أحراز إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وفضت المحكمة أسطوانة عليها فديو لمكالمة مرسى مع قناة الجزيرة ونوع الهاتف الذى استخدمة مرسى فى مكالمته.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
 
وفضت المحكمة مظروف بداخلة أسطوانة مدمجة عليها مكالمة مرسى لقناة الجزيرة، وأشار مرسى إلى وجود 7 من أعضاء مكتب الإرشاد معه أثناء هروبه نت سجن وادى النطرون، واستعرضت المحكمة كذك فيديو يستعرض عدة أسئلة منها ما هى نوع الهاتف الذي استخدمه "مرسى" بقناة الجزيرة الفضائية، ماهي وسيلة النقل الذى استخدمها محمد مرسى وباقى أعضاء الجماعة لنقلهم إلى القاهرة.
 
وكما عرض المحكمة مقطع فيديو وصور لأشخاص يتسلقون الأسوار وآخرين يساعدوهم، وصور للتخريب والتدمير فى أحد السجون.
 
يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
 
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

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