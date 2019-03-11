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غدا.. جامعة الأزهر تدشن مقر اتحاد الجامعات الأفريقية

الإثنين، 11 مارس 2019 04:00 ص
غدا.. جامعة الأزهر تدشن مقر اتحاد الجامعات الأفريقية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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تدشن جامعة الأزهر غدًا الثلاثاء مقر اتحاد الجامعات الأفريقية، تمهيدًا لانطلاق أولمبياد شباب جامعات أفريقيا 14 مارس الحالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد استضافة الجامعة لفعاليات الأولمبياد الأول لطلاب اتحاد جامعات أفريقيا، المقرر عقده الأسبوع الحالى، فى هذا التوقيت دلالة على مكانة وعالمية رسالة الأزهر الشريف ودوره فى التعاون ونشر قيم التسامح والسلام بين أبناء القارة السمراء.

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر أن الأزهر الشريف يتقدم بخطى ثابتة فى أداء رسالته التى يستمدها من قيم ورسالة الإسلام العالمية، والتى تدعو للحوار والتسامح والعدل، وأضاف أن العمل يجرى على قدم وساق فى جميع أركان الجامعة للانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال هذا الحدث المهم، وتوفير كل سبل الراحة لجميع الشباب من القارة السمراء، خلال فترة إقامتهم بمصر أثناء انعقاد الأولمبياد، بجانب إعداد مجموعة من الفعاليات لتعريفهم بالمنهج الأزهرى، وترسيخ قيم التعايش والتسامح وحسن الجوار واحترام وقبول الآخر، بما يسهم فى نشر السلام العالمى، وإرساء دعائم الأخوة الإنسانية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الفعاليات التى تحتضنها الجامعة خلال الأسبوع الحالى ستشمل افتتاح المقر الإقليمى لاتحاد الجامعات الأفريقية لشمال أفريقيا بجامعة الأزهر يوم الثلاثاء المقبل، ثم انطلاق الأولمبياد الرياضى الأول لاتحاد الجامعات الأفريقية يوم الخميس 14 مارس، وتستمر فعالياته حتى الإثنين 18 من نفس الشهر.


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جامعة الازهر

الازهر الشريف

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