video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عاطل يحتال على راغبى السفر للعمل بالخارج فى الجيزة

الإثنين، 11 مارس 2019 02:45 م
عاطل يحتال على راغبى السفر للعمل بالخارج فى الجيزة المتهم عقب القبض عليه
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج، والحصول منهم على مبالغ مالية، باستخدام تأشيرات سفر وعقود عمل مزيفة.

 

وردت معلومات لضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط " إبراهيم. ف " عاطل سابق اتهامه فى 13 قضية نصب وأموال عامة وشيك وتبديد فى النصب على راغبى السفر للعمل بالخارج.

 

وكشفت التحريات أن المتهم صادر ضده 51 حكما قضائيا، وأنه يستولى على مبالغ مالية من الضحايا، وفى الآونة الأخيرة اعتاد اصطياد ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج من محافظات الوجه البحرى والقبلي.

 

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه بمسكنه وبحوزته 20 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبى السفر، و35 عقد عمل مزور، و100 سيرة ذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حالة جنائية خاصة بضحاياه، بالإضافة إلى 25 تأشيرة مزورة بأسماء الضحايا منسوبة إلى دولة عربية، و17.600 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد بـ"أحداث كنيسة مارمينا" : شاهدت 7 جثث ضحايا بعد واقعة إطلاق النار

شركة عمالة

العمل بالخارج

تأشيرات مزورة

النصب على المواطنين

أمن الجيزة

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليو




لا تفوتك
الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة