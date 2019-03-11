عاطل يحتال على راغبى السفر للعمل بالخارج فى الجيزة

تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج، والحصول منهم على مبالغ مالية، باستخدام تأشيرات سفر وعقود عمل مزيفة.

وردت معلومات لضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط " إبراهيم. ف " عاطل سابق اتهامه فى 13 قضية نصب وأموال عامة وشيك وتبديد فى النصب على راغبى السفر للعمل بالخارج.

وكشفت التحريات أن المتهم صادر ضده 51 حكما قضائيا، وأنه يستولى على مبالغ مالية من الضحايا، وفى الآونة الأخيرة اعتاد اصطياد ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج من محافظات الوجه البحرى والقبلي.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه بمسكنه وبحوزته 20 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبى السفر، و35 عقد عمل مزور، و100 سيرة ذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حالة جنائية خاصة بضحاياه، بالإضافة إلى 25 تأشيرة مزورة بأسماء الضحايا منسوبة إلى دولة عربية، و17.600 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.