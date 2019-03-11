طلاب كلية تربية الغردقة يزورن المرضى بالمستشفى العام ويوزعون الورود لهم

البحر الأحمر - عماد عرفة

زار فريق طلاب من أجل مصر بكلية التربية بمدينة الغردقة، المرضى بمستشفى الغردقة العام، وذلك استمراراً لفعاليات الأسبوع البيئى لجامعة جنوب الوادى برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، وبتوجيه من الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع.

وقام فريق من أجل مصر بكلية التربية بالغردقة، بتوزيع الهدايا والورد للمرضى بحضور الدكتور محفوظ عبد الستار عميد الكلية والدكتورة رباب زمزمى مقرر المجلس القومى للمرآة، والدكتورة رقية محمود والدكتورة كريمة عبد اللاه الاستاذه بكلية التربية بالغردقة.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة، إن زيارة المرضى بالمستشفى العام بالغردقة، وتقديم الهدايا والورود تأتى لدعم المرضى نفسيا وتقديم الدعم المعنوى، وبالإضافة إلى غرس قيم الولاء والانتماء والمشاركة لدى الطلاب.