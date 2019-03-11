طلاب جامعة العلوم بمدينة زويل يشاركون فى مسابقة دولية بكاليفورنيا

كتب وائل ربيعى

يشارك فريق مكون من 13 طالبا بجامعة العلوم والتكنولوجيا، قسم هندسة الطيران والفضاء، بالسنة الثالثة، فى أكبر مسابقة دولية على مستوى العالم تقام بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 5 إلى 7 إبريل، فى ولاية كاليفورنيا، من خلال تصينع وتصميم طائرة تعمل بجهاز تحكم عن بعد، لحمل الأوزان الثقيلة، بدون طائر بأقل استهلاك للطاقة.

جاءت مشاركة طلاب هندسة الفضاء فى مسابقة SAE، تماشيا مع استراتيجية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، التى ترتكز علي دعم الابتكار، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب، لتشجيعهم على تنمية مهاراتهم، والعمل على إعداد جيل قادر على الابتكار والتطوير، وإحداث تأثير فى المجتمع المصرى بل والعالم.

كما أشار الدكتور مصطفى عبد الله رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، بأن الدراسة داخل المدينة تهدف إلى إحداث تأثير محورى على المجتمع، من خلال الارتقاء بمستوى التعليم إلى مستوى عالمى.

بدورها، أوضحت الطالبة غدير علام، أن الطائرة تزن حوالى 8 كليو جرامات قادرة على حمل أوزان ثقيلة، مشيرة إلى أن الطائرة تعمل بجهاز التحكم عن بعد بواسطة مصدر محدود للقدرة الكهربية (1000 وات) بأقل تكلفة ممكنة.

الجدير بالذكر بأن مسابقة Aero Design SAE تعد أكبر مسابقة دولية، تقام سنويا فى مدينة لوس أنجلوس فى ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل تحديا حقيقيا للفرق المشاركة، فى مواجهة تطبيقات هندسية مشابهة للحياة الواقعية، كما تقوم الفرق المشاركة فى تصميم وتصنيع طائرة يتم التحكم بها عن طريق جهاز للتحكم عن بعد، ويمكنها حمل أقصى قدر من الحمولة مع مراعاة سلامة الهيكل، وتحقيق أقل وزن ممكن للهيكل فارغ.