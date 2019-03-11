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الإثنين، 11 مارس 2019 03:24 ص
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طلاء عقارات شارع الهانة ورفع 80 طن مخلفات بعزبة خير الله فى مصر القديمة

الإثنين، 11 مارس 2019 03:00 ص
طلاء عقارات شارع الهانة ورفع 80 طن مخلفات بعزبة خير الله فى مصر القديمة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فـى إطار تنفيذ وتطبيق قانون البناء الموحد، جارٍ الاستمرار فى دهان العقارات بلون موحد.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع" أنه تم طلاء واجهات العقارات أول شارع الهجانة حتى النفـق الثانى بعـزبـة خير الله بحى مصـر القـديمة وإزالة مخلفات الـردتش وتـوسعـة مـدخل عــزبـة خيــر الله مع حدود حى البساتين حيث تـم نقــل 80 طــن مخلفات.

وأشار فؤاد إلى أن حى مصر القديمة رفع كفاءة ونظافة ميدان مسجد عمــرو وميــدان حسـن الأنــور والشوارع المحيطة بهمـا وشــارع الفسطاط ورفـع تــراكمات القمـامـة بالطريق الــدائرى بالإضـافـة إلى صيــانة أعمــدة الإنــارة بشــارع متحــف المنــيل.

 


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