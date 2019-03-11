طالب يطعن نجار بمطواه لمعاكسته عمته بقليوب

القليوبية - نيفين طه

تعدى طالب بالضرب بسلاح أبيض "مطواه"، على نجار بدائرة مركز قليوب، لقيامة بمعاكسة عمته، تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب، بتلقية إشارة من مستشفى قليوب التخصصى، بوصول المدعو "عبد النبى .ا . ا" 45 سنة، نجار موبيليا، مصاب بجرح نافذ بالبطن وآخر شبه نافذ بالصدر، وتم حجزه للعلاج .

وبالانتقال وسؤال المصاب، اتهم المدعو "خالد. ز.ع" 18 سنة طالب، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً إصابته.

وبالفحص تبين قيام المصاب بمعاكسة عمة المتهم أكثر من مرة، واليوم عاود المجنى عليه معاكسة عمة المتهم ولدى قيام المتهم بمعاتبته، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً ما به من إصابات.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته أيد مضمون ما أسفر عنه الفحص، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة "مطواة"، وتم التحفظ عليها .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4767 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019م ، وتولت النيابة التحقيق.