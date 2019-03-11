ضبط مزارعين لاتهامهما بقتل موظف بالمعاش داخل موقف السيارات بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط مزارعين بمركز شبراخيت، لاتهامهما بالتحريض وقتل مهندس زراعى بالمعاش، بإطلاق النار عليه داخل مجمع مواقف السيارات بمدينة دمنهور.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم دمنهور، بقيادة المقدم حسن قاسم، وبالفحص تبين وجود جثة " خ ،ا،ا "64 سنة بالمعاش، ومقيم بمدينة دمنهور، مسجاة على الأرض بجوار المبنى الإدارى لمجمع المواقف، وبمناظرتها تبين وجود إصابات بها طلق ناري بالوجه وآخر بالرقبة.

وبسؤال نجل المتوفى، ومقيم بذات الناحية، قرر أنه حال تواجد والده المذكور بموقف دمنهور العمومي، لاستقلال إحدى السيارات الأجرة، قام شخصان مجهولان يستقلان دراجة بخارية "موتوسيكل " بدون لوحات معدنية بالاصطدام به ودفعه أرضاً، وقيام أحدهما بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهم تجاهه، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته وهروبهما عقب ذلك.

واتهم نجل المتوفى، كل من "ع.ع.ال" 55 سنة فلاح، و"ع.ن" 54 سنة فلاح، وتم ضبطهما، و"م.ع" و "س.ع" نجلي الأول، و"أ م ال" و"ع ق" هاربين، وجميعهم مقيمين بمركز شبراخيت، بارتكاب الواقعة والتحريض عليها بسبب وجود خلافات سابقة بينهم .

جدير بالذكر، أنه وقعت مشاجرة العام الماضى بين عائلتي المتهمين والمتوفى، لخلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال، نتج عنها وفاة نجل عم المتهمين، إثر تعدى شقيقى المتوفى عليه بالضرب بالعصا.