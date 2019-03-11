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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 9 أطنان دقيق مدعم وبيعه بالسوق السوداء بالبحيرة

الإثنين، 11 مارس 2019 01:11 م
ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 9 أطنان دقيق مدعم وبيعه بالسوق السوداء بالبحيرة القبض على متهمين - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

 

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وكمال راشد وكيل وزارة التموين، عن ضبط "م .ا .م" 44 سنة صاحب مخزن لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص كائن بمدينة دمنهور، وضبط بحوزته كمية 2.900 طن زيوت طعام.

 

وضبط "ر .ع .م " 32 سنة صاحب شركة للمواد الغذائية لقيامه بحيازة وتخزين كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وذلك بثلاجة بالطريق الدولى دائرة مركز كفر الدوار وضُبط بحوزته كمية 600 كيلو جبنة موتزاريبلا وسجق.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م ح م " 51 سنة صاحب مخبز بلدى بمركز شبراخيت لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم وبيعه بالسوق السوداء، محققا أرباح غير مشروعة وبمراجعة الفواتير تبين استيلائه وتصرفه فى كمية 9.700 طن دقيق بلدى مدعم.

 

وضبط "ا.ح م ف " 30 سنة صاحب مصنع برفانات بمركز الدلنجات لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على تراخيص وضبط بحوزته كمية 1000 لتر عطور مواد خام و 600 عبوة معطر.


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