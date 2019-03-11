ضبط شخص لتزويره المحررات الرسمية بالسيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على شخص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات، والمستندات الرسمية بالسيدة زينب وتحرر محضر بالواقعة.

رصدت الإدرة العامة لمباحث الأموال العامة، ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها بنطاق محافظة القاهرة، لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة، ومن خلال إجراءات البحث والتحرى، أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط" محمد أ. أ" ، 34 سنة، ومقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، إذ قام المتهم بإنشاء مكتب لتصوير المستندات بدون ترخيص بمنطقة السيدة زينب، واتخذه وكراً لممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها، وبيعها لراغبى الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش المكتب المشار إليه عُثر بداخله على 55 تقريرا طبيا – خالى البيانات – منسوب صدوره لعدد من المستشفيات ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، 10 تقارير طبية بالخدمات الإجتماعية الطبية – خالى البيانات - منسوب صدوره لعديد من المستشفيات "معد للتزوير"، 37 إخطار إجازة مرضية "نموذج 106 "– خالى البيانات – منسوب صدوره لإحدى الهيئات – فرع القاهرة" يفيد توقيع الكشف الطبى على "طلبة – موظفين" لمنحهم إجازة مرضية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد، 52 خطابا – خالى البيانات وبعضها ممتلئ ببيانات أشخاص مختلفة - منسوب صدوره لعديد من الجهات يُفيد موافقة إحدى الوزارات لصرف معاشات "الكرامة" للأسر المحتاجة وذوى الاحتياجات الخاصة من حساب الوزارة بمبلغ 350 جنيها مصرياً ممهورين ببصمات أختام مقلدة وتوقيعات، 48 شهادة فحص طبى لراغبى الزواج – خالية البيانات – تفيد إجراء الفحص الطبى على راغبى الزواج لتوثيق عقود الزواج "مزورة بالكامل"، جهاز حاسب آلى بمشتملاته وهاتف محمول بفحصهما فنياً بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما يحتويان ("المستندات المضبوطة سالفة الذكر- بصمة خاتم تصديق منسوب صدوره لإحدى الوزارات - شهادات قيد منسوب صدورها لإدارة شئون التعليم والطلاب بإحدى الكليات" خالية البيانات مزيلة بعدة توقيعات وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد "معدة للتزوير") وبمواجهه المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.