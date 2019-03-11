صور.. ضبط مصنع لإنتاج الشيكولاتة والبسكويت المغشوشة بأكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على صاحب مصنع لاتهامه بإنتاج كميات من الشيكولاتة والبسكويت باستخدام خامات منتهية الصلاحية بمدينة 6 أكتوبر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى استخدام " هشام. ع " صاحب مصنع للصناعات الغذائية والحلويات بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر خامات ومستلزمات انتاج رديئة الصنع وتعبئة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالمصنع والعمل على إعادة انتاجها وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات العامة.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع وضبط المتهم وبحوزته 9 طن 432 كيلو من مستلزمات تصنيع بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.