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صور. . ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة بالجيزة

الإثنين، 11 مارس 2019 01:06 م
صور. . ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة بالجيزة مصنع أعلاف
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية باستخدام مواد سامة وبيعها للمواطنين، وضبط بحوزته كميات كبيرة من المنتجات. 
 
وأكدت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة تورط "محمد. أ " 42 سنة صاحب مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، باستخدام حشائش ومادة الاكلونيا السامة، والحجر الجيرى وإضافتها على مصنعات الأعلاف، وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق على أصحاب المزارع مدخلا الغش والخداع على المواطنين.
 
وتم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالإشتراك مع مفتشي التموين، حيث ضبط المتهم وبحوزته 15 طن ذرة صفراء صحيحة، و60 جوال معبأ بذور قطن وزن الواحد 40 كيلو، و60 جوال معبأ ذرة صفراء مجروشة وزن الواحد 50 كيلو، و60 جوال معبأ ذرة صفراء صحيحة مدون عليها الصفا وزن الواحد 50 كيلو 
و40 شيكارة أسمنت، معبأ حجرى جيرى، و20 جوال معبأ علف بروتين 18%، وماكينة جرش حبوب، وماكينة تعبئة حبوب مجروشة وأعلاف، بالإضافة إلى ضبط 2 ميزان ديجيتال، وخياطة أجولة.
 
وبلغ إجمالى المضبوطات 25 طنا  و400 كيلو أعلاف ومستلزمات إنتاج بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الحيواني، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرتالنيابة للتحقيق. 
 
 المضبوطات (1)
 

 

المضبوطات (2)
 

 

المضبوطات (3)

 

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