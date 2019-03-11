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صور.. القبض على عاطلين وراء سرقة 7 سيارات فى العياط

الإثنين، 11 مارس 2019 01:20 م
صور.. القبض على عاطلين وراء سرقة 7 سيارات فى العياط المتهمان
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة عدد من السيارت، باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع، كما تم ضبط 3 من عملائهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم السرقات بالجيزة تفيد تورط "رجب. خ " و "أحمد. ع" عاطلين فى سرقةعدد من السيارات، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة مسروقة بالعياط.
 
وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دوائر أقسام الهرم وثان أكتوبر وحلوان و أول مدينة نصر مسرحا لمزاولة نشاطهما، واعترفا بارتكابهما 7 حوادث سرقة مماثلة. وأرشد المتهمين عن أماكن تصريفهما 3 سيارات لدى عملائهما، حيث تم ضبط المتهمين الثلاثة، وتم ضبط باقى السيارات بجراج بالعياط، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 
السيارات المسروقة (1)
السيارات المسروقة 

السيارات المسروقة (2)
السيارات 

17396-المتهمين
 
المتهمان

 


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