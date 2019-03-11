صور.. "الأزهر" يقيم ورش الخط العربى لمواجهة التطرف بمعرض دمنهور للكتاب

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة حالة من الوهج الثقافى مع انطلاق فعاليات معرض الكتاب فى دورته الرابعة وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بمشاركة 35 دار نشر مختلفة.

وتوافد المئات من أهالى المحافظة على أجنحة المعرض المختلفة الذى افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لمتابعة الفاعليات الفنية والثقافية المختلفة التى تقيمها وزارة الثقافة على مدار 10 أيام بأرض المعارض والمسرح الرومانى بالمكتبة العامة.

وشهدت أجنحة دور النشر إقبالا كبيرا من الاهالى لشراء الموسوعات الدينية والثقافية والكتب خاصة كتب الاطفال والناشئين.

كما شارك فى افتتاح معرض دمنهور للكتاب اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة و الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ و الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب والمخرج أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة والكاتب يوسف ابن محافظة البحيرة بالإضافة إلى عدد كبير من رموز الثقافة والفنون فى مصر.



من جانبه أكد أحمد الهواش مدير مكتبة دمنهور العامة على تكثيف الجهود المبذولة من أجل إنجاح معرض الكتاب فى دورته الرابعة و الذى يعتبر عرسا ثقافيا لأهالى محافظة البحيرة، مضيفا أنه تم تجهيز المخيمات الإبداعية وأماكن دور النشر التى يبلغ عددها 35 دار نشر منها الهيئة العامة للكتاب و صندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الشروق والأهرام وغيرها من دور النشر المعروفة بالإضافة إلى اجنحة دور النشر التابعة للأزهر الشريف وكذلك التابعة للمؤسسات الكنسية وجناح وزارة السياحة والآثار الذى يقام لأول مرة بمعرض الكتاب.



وأوضح مدير مكتبة دمنهور العامة أن فاعليات معرض الكتاب تضم العديد الندوات الثقافية لأشهر الرموز الأدبية مثل الكاتب يوسف القعيد والشاعر فاروق جويدة وكذلك تقديم العروض السينمائية والفنية وورش العمل الثقافية بالإضافة إلى تقديم عروض خاصة للأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة.

فيما أكد محمد شعبان مسئول جناح الكتب الدينية التابعة للأزهر الشريف على دور معرض دمنهور للكتاب فى رفع المستوى الثقافى لأهالى محافظة البحيرة خاصة الشباب والفتيات.

وتابع أن هناك مشاركة مميزة من المؤسسات التابعة للأزهر فى فاعليات معرض الكتاب من خلال عرض أحدث الإصدارات الدينية خاصة الكتب الخاصة بمواجهة الأفكار المتطرفة وكذلك عرض الكتب التراثية بالإضافة إلى عرض كتب الاطفال والناشئين وإصدارات مجلة نور التى تهدف إلى غرس القيم الدينية والتربوية فى نفوس الأطفال بعيدا عن المفاهيم الغربية المستوردة من الخارج.

وقال محمد بهيته - مدرس خط بالمعاهد الازهرية أنه تم تنظيم دورات مكثفة للخط العربى بشكل مجانى لرواد معرض دمنهور للكتاب .

وأضاف أن هذه الدورات تستهدف كافة الفئات العمرية لتعلم أسس الخط العربى وفنونه المختلفه وكذلك تنمية المواهب الفنية وتفجير الطاقات الإبداعية لدى الشباب.

وأوضح إبراهيم موريس المشرف على جناح دار الكتاب المقدس ان هناك إقبال كبير من الشباب المسيحى بالبحيرة على شراء الكتاب المقدس وشروحاته المختلفة



مضيفا أنه على الرغم من تنامى الثورة المعرفية على شبكة الإنترنت والحضور الطاغي لمواقع التواصل الاجتماعى إلا أنه مازال للكتاب وهجه الخاص خاصة الكتب المقدسة بإصدارتها المختلفة والتى تعكس مدى اشتياق الشباب للكتب الدينية التى تهذب النفس وتسمو بالروح .

من جانبه أكد الشيخ مجدى محمود من علماء الأزهر الشريف على مشاركة لجنة الفتوى بمنطقة وعظ البحيرة لأول مرة في معرض دمنهور للكتاب .

مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد من علماء الأزهر الشريف للرد على استفسارات رواد معرض الكتاب والاستماع إلى أسئلتهم الدينية والتى تتمحور اغلبها حول مسائل الطلاق والميراث والمشاكل الأسرية.

وأوضح عضو لجنة الفتوى بمعرض الكتاب أنه يمكن لرواد معرض الكتاب التقدم بطلب رسمى للحصول على الفتوى الدينية بشكل موثق .