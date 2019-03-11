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صور.. إهداء تروسيكل لعامل جمع قمامة للإنفاق على أسرته بالإسكندرية

الإثنين، 11 مارس 2019 11:22 ص
صور.. إهداء تروسيكل لعامل جمع قمامة للإنفاق على أسرته بالإسكندرية إهداء تروسيكل لعامل
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أهدت مديرية أمن الإسكندرية المواطن حاتم محمد "عامل" يقيم بدائرة قسم أول المنتزة (تروسيكل) لمساعدته فى مواجهة أعباء المعيشة، وذلك عقب رصد طلبه المساعدة للإنفاق على أسرته، حيث تم تسليمه التروسيكل وإنهاء إجراءات التراخيص له، الأمر الذى لاقى إستحسان المواطن.
 
وأعرب المواطن عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية لحرصها على التواصل معه ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى لمطلبه. 
 
وجاء ذلك استمراراً لتفعيل الدور الإجتماعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والمبادرات الإنسانية، بهدف تكريس الدور الاجتماعى للشرطة، وإيماناً بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً.
 
 
إنهاء الأوراق
إنهاء الأوراق

تروسيكل هدية
تروسيكل هدية

تسليم التروسيكل
تسليم التروسيكل

 


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