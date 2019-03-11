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صحيفة كويتية: صفقة أمريكية بقيمة 43.2 مليون دولار لتحديث سلاح الجو الكويتى

الإثنين، 11 مارس 2019 09:58 ص
صحيفة كويتية: صفقة أمريكية بقيمة 43.2 مليون دولار لتحديث سلاح الجو الكويتى القوات الكويتية ـ صورة أرشيفية
الكويت(أ ش أ)
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كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، عن إبرام صفقة أمريكية بقيمة 43.2 مليون دولار (نحو 13.1 مليون دينار)؛ لتحديث سلاح الجو الكويتى.

ونقلت الصحيفة عن موقع "ديفنس ورلد" قوله، إن شركة "هاريس كورب" الأمريكية فازت بعقد بقيمة 43.2 مليون دولار، لإضافة معدات حربية إلكترونية إلى الطيران الحربى الكويتى.

وأوضحت أن العقد الجديد يشمل شراء أنظمة إلكترونية مُضادَّة إضافية متكاملة، يتم تركيبها على متن أنظمة التشويش للطائرات، لافتة إلى أن الكويت ستستخدم الطائرات المحدثة بدلا من المتقادمة.

 


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