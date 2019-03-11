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شاهد فى دقيقة.. 9 معلومات عن الامتحانات بنظام التابلت لطلاب أولى ثانوى

الإثنين، 11 مارس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. 9 معلومات عن الامتحانات بنظام التابلت لطلاب أولى ثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين
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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، فيما تساءل بعض الطلاب عن آلية الامتحان والتصحيح التى ستتم من خلاله، "اليوم السابع" يقدم فى 9 معلومات أبرز الضوابط عن التابلت والامتحانات المقبلة.

1ـ القومى للامتحانات يضع الامتحانات ويتولى تأليف بنوك الأسئلة.

2ـ التصحيح لن يكون بإجابات نموذجية محددة.

3ـ تطبيق تجربة التصحيح فى النصف الثانى من مارس

4ـ أسئلة الامتحان التجريبى الثانى يعقد منتصف مارس الجارى.

5ـ وتراعى مطالب الطلاب التى ظهرت فى الامتحان التجريبى الأول.

6ـ الأسئلة تناسب الوقت المحدد للامتحان وطبيعة الاختبار الإلكترونى.

7ـ تصحيح الأسئلة يعتمد فى جزء منه على الطريقة الإلكترونية

8ـ هناك آلية تحكم مركزية فى جميع خطوات الامتحانات

9ـ السبورات الذكية لا تقبل أى فيروسات أو فلاشات خارجية.


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